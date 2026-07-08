Le Pen apre campagna dal mercato de La Flèche: “Qui ora votano noi”

Roma, 8 lug. (askanews) – Alcuni manifestanti scandiscono slogan contro Marine Le Pen, qualcuno grida anche “ladri”, altri “no criminali al governo”, al mercato de La Flèche, nella Sarthe, dove la candidata di Rassemblement National ha scelto di lanciare la sua campagna elettorale il giorno dopo avere confermato di voler correre per l’Eliseo malgrado la conferma in appello della condanna per lo scandalo dei fondi europei. “Questo era un territorio dove gli elettori non votavano per il Rassemblement National, ma col passare del tempo si sono rivolti a noi”, ha detto Le Pen, arrivando al mercato per una passeggiata accompagnata dal delfino Jordan Bardella nel comune sottratto alla sinistra nel 2026 da un giovane esponente di Rassemblement National, il sindaco Romain Lemoigne.La leader 57enne è pronta a candidarsi alla presidenza per la quarta volta, dopo essere arrivata terza nel 2012 e per due volte essere andata al ballottaggio contro il presidente Emmanuel Macron.”Ma vi ricordo che la Corte d’appello mi ha ripristinato l’eleggibilità. Sono quindi oggi eleggibile”, ha ricordato Le Pen parlando a margine con i giornalisti.Il suo partito anti-immigrazione considera le elezioni presidenziali del 2027 la migliore occasione per andare al governo, con i sondaggi che indicano ripetutamente che l’estrema destra potrebbe risultare in testa al primo turno.