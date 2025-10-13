Lecornu ai nuovi ministri: la nostra missione è superare crisi politca

Milano, 13 ott. (askanews) – Sébastien Lecornu ha ringraziato i suoi nuovi ministri riuniti a Matignon per aver accettato di entrare nel governo francese, la cui “unica missione” è quella di “superare la crisi politica”. “Grazie per aver accettato di entrare nel governo della Repubblica – ha dichiarato – in un momento che, come sappiamo, è difficile e in fondo il nostro unico obiettivo e la nostra unica missione, ovviamente, è quello di superare e lasciarci alle spalle questa crisi politica in cui ci troviamo e che sconcerta una parte dei nostri concittadini e delle nostre concittadine, e che sconcerta una parte del mondo che ci guarda e sulla quale la responsabilità che è vostra, che è mia, che è nostra nei confronti del Paese, e forse anche nei confronti della storia, a parità di condizioni, merita ovviamente il nostro impegno costante. E comprendo ogni rischio che avete corso perché provenite dalla società civile e quindi a volte lasciate situazioni forse più comode, o comunque più tranquille, per venire a servire il vostro Paese; perché siete parlamentari, quindi avete deciso liberamente di entrare nel governo del vostro Paese per servire i nostri concittadini e le nostre concittadine, e per tutto questo, ovviamente, volevo ringraziarvi”.