L’egiziano al Sisi: “A Gaza è guerra di fame e annientamento”

Roma, 5 ago. (askanews) – Il presidente egiziano Abdel Fattah al Sisi ha affermato che “la guerra a Gaza non è più una guerra per raggiungere obiettivi diplomatici o per liberare ostaggi: è diventata una guerra di fame, annientamento e eliminazione della causa palestinese”.In una conferenza stampa al Cairo con il presidente vietnamita Luong Cung, Sisi ha aggiunto che “Affermare che gli aiuti non passano attraverso il valico di Rafah perché l’Egitto lo sta bloccando, è piuttosto sconcertante. Il valico non è mai stato chiuso. È stato distrutto quattro volte durante questa guerra e noi lo ripristiniamo ogni volta”