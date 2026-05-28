Libano, macerie a Sidone dopo un raid israeliano

Sidone (Libano), 28 mag. (askanews) – Macerie, soccorritori al lavoro e ambulanze dopo un raid israeliano notturno su Sidone, nel sud del Libano. L’esercito israeliano ha annunciato nuovi raid contro infrastrutture di Hezbollah nell’area di Tiro, dopo aver ordinato l’evacuazione di alcune zone della città. Il giorno precedente Israele aveva dichiarato “zone di combattimento” tutte le aree a sud del fiume Zahrani, circa 40 chilometri dal confine. Secondo l’agenzia ufficiale libanese NNA, raid israeliani hanno colpito anche Tiro e Nabatieh. Il ministero della Salute libanese ha detto che dall’inizio della guerra i morti sono saliti a 3.269, 56 in più rispetto al giorno precedente.