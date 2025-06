L’Iran: attacco di Israele “tradisce” processo diplomatico con Usa

Ginevra, 20 giu. (askanews) – L’attacco di Israele è un “tradimento” del processo diplomatico con gli Stati Uniti, ha denunciato il ministro degli Esteri iraniano e capo negoziatore nucleare, Abbas Aragchi, parlando davanti al Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite a Ginevra.”Avremmo dovuto incontrare gli americani il 15 giugno per elaborare un accordo molto promettente per la risoluzione pacifica dei problemi creati dal nulla intorno al nostro programma nucleare pacifico – ha detto – è stato un tradimento della diplomazia e un colpo senza precedenti alle fondamenta del diritto internazionale e del sistema delle Nazioni Unite”.Il ministro degli Esteri iraniano ha inoltre definito “gravi crimini di guerra” gli attacchi di Israele contro gli impianti nucleari in Iran.