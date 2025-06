L’Oms: abbiamo cibo e aiuti per Gaza, basta aprire le porte

Milano, 27 giu. (askanews) – “Abbiamo cibo e assistenza medica a pochi minuti oltre il confine, basta aprire le porte”, ha dichiarato il portavoce dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), Christian Lindmeier, durante un briefing alle Nazioni Unite. “Basta aprire la porta”. Presente al briefing anche Luca Pigozzi, un medico dell’OMS, che parla in videoconferenza dalla Striscia di Gaza affermando di poter accedere all’intero territorio “ma in modo estremamente rischioso”. “Noi (personale dell’OMS a Gaza) possiamo raggiungere tutte le aree, ma è importante ricordare che la popolazione è stata ridistribuita in seguito alle ostilità e in seguito agli ordini di evacuazione. È importante ricordare che oltre l’80% dell’intera Striscia di Gaza è attualmente sotto ordine di evacuazione civile. Oltre a ciò, è anche importante, come ho detto prima, che gli spostamenti attraverso la Striscia di Gaza siano molto difficili a causa di vincoli di sicurezza”, ha dichiarato Pigozzi.