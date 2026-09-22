Londra, arriva il libro di Charles Spencer sulla sorella Lady D

Londra, 22 set. (askanews) – Immagini dalla libreria Waterstones a Piccadilly, Londra, dove è arrivato uno dei libri più attesi: “Swan Song: Diana, My Sister”, “Canto del cigno. Diana, mia sorella”, scritto dal fratello di Lady D, Charles Spencer, che ha voluto fare un ritratto intimo e affettuoso della defunta principessa del Galles. Il libro di memorie, pubblicato da Penguin, è stato tradotto in 12 lingue.Anticipato da diversi estratti sul tabloid britannico Daily Mail che hanno fatto già discutere, il libro contiene racconti e aneddoti su Diana e sulla monarchia e secondo la stampa britannica è “il libro dell’anno”.Charles Spencer ha detto di averlo scritto per “parlare a nome di Diana” e correggere “le falsità sul suo conto che sono state accettate nel tempo”.”Diana esulterebbe leggendo questo libro, non ne ho dubbi”, ha dichiarato al Mail on Sunday nel fine settimana il fratello. Tra le parti pubblicate, anche alcune sul marito Carlo, ora re Carlo III, che in una telefonata poco dopo la morte di Diana avrebbe detto: “Stai certo, la dimenticheremo abbastanza presto”. Il libro arriva quasi tre decenni dopo la morte di Diana in un incidente stradale a Parigi nel 1997.