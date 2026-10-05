Luiss e Generali, modello per il lavoro che verrà: Transformation Hub

Roma, 5 ott. (askanews) – Un modello all’avanguardia di relazioni industriali nell’ottica di una dimensione partecipativa che unisce impresa, rappresentanze sindacali e ricerca accademica per affrontare le nuove sfide poste da intelligenza artificiale, sostenibilità sociale e crisi demografica. E’ quanto ha realizzato il progetto Transformation Hub, un’iniziativa unica in Italia, nata dall’accordo tra Generali e le organizzazioni sindacali, con la collaborazione scientifica dell’Università Luiss. Il progetto, è stato presentato al Cnel, istituzione che ha riconosciuto il Tranformation Hub come ‘Buona pratica aziendale’ per aver anticipato i contenuti della nuova normativa sulla partecipazione dei lavoratori alla gestione, al capitale e agli utili delle imprese. Nell’ambito del progetto, la Luiss coordina il piano di lavoro triennale combinando ricerca applicata, analisi d’impatto, percorsi formativi congiunti per manager e sindacati.Giorgio Fossa, Presidente dell’Università Luiss Guido Carli: “Questo è un primo risultato di questa collaborazione iniziata con Generali che ci permette di far crescere, attraverso la partecipazione, le relazioni industriali perché nelle relazioni industriali, come in tutte le altre cose se si rimane fermi si può andare solo indietro. Questo invece è un passo importante in avanti. La cosa fondamentale è che una volta fatto questo passo questo venga restituito non solo a Generali ma anche alle altre aziende, cioè ci sia la possibilità di replicarlo di metterlo nei contratti futuri”.L’idea di offrire un modello che possa espandersi ad altri settori è stata evidenziata anche dal Country General Manager di Generali Italia, Gianluca Perin, nell’ottica di voler creare una cultura della partecipazione, in cui il contributo del mondo scientifico-accademico, come quello portato dalla Luiss, possa affiancare al confronto tra le parti il rigore della ricerca e una visione di lungo periodo.Gianluca Perin, Country General Manager di Generali Italia: “La Luiss guarda da sempre le imprese, quindi è una grande diciamo università economica, con occhio verso le imprese proprio perché è legata alla Confindustria, e quindi la concretezza che anche diciamo l’università ci può dare nel trasformare questa iniziativa in un qualcosa di retorico. Non qualcosa che abbia solo contenuti come dire professorali, ma qualcosa che concretamente possiamo poi applicare nella nostra, realtà infatti vogliamo che poi gli esiti si traducono concretamente o in accordi o ne rinnovi dei contratti o in nuovo modo di vedere l’impresa”.