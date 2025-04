Marine Le Pen: Il sistema ha sganciato la bomba nucleare

Parigi, 1 apr. (askanews) – “Il sistema ha rilasciato la bomba nucleare e se usa un’arma così potente contro di noi è ovvio che stiamo per vincere le elezioni”, ha dichiarato la leader dell’estrema destra francese Marine Le Pen ai parlamentari del RN il giorno dopo essere stata condannata a cinque anni di ineleggibilità, pena che le impedisce di candidarsi alle elezioni presidenziali del 2027. “E non lasceremo che ciò accada non tanto per difendere noi stessi, ma per difendere il popolo francese che ha il diritto di votare chi vuole, e anche per difendere il Paese, perché oggi il Paese vacilla” ha aggiunto Le Pen.