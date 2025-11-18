Massiccia operazione dei Carabinieri per disarticolare mafia nigeriana

Vicenza, 18 nov. (askanews) – Una massiccia operazione dei Carabinieri su tutto il territorio nazionale, ma in particolare a Vicenza e in altre province del Veneto nonché in quelle di Frosinone e Viterbo: l’attivita’, coordinata dalla direzione distrettuale antimafia della procura di Venezia, per eseguire un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 20 persone, finalizzata a disarticolare un importante associazione di criminalità organizzata su base etnica (nigeriana) radicata soprattutto nella città veneta.Impressionante lo schieramento di forze in campo, con 300 carabinieri provenienti da tutta la regione, con il supporto dei reggimenti Lombardia ed Emilia Romagna, delle squadre di intervento speciale dei reggimenti 7° Trentino Alto Adige , 13° Friuli Venezia Giulia e del 4° battaglione Veneto, aliquota pronto intervento del provinciale di Padova, unita’ cinofile antidroga e velivolo del 14° elinucleo di Belluno.Oltre alle misure cautelari personali sono state effettuate decine di perquisizioni domiciliari.