Migliaia di argentini protestano contro svuotamento università

Buenos Aires, 16 ott. (askanews) – Migliaia di manifestanti argentini hanno protestato a Buenos Aires contro i tagli al bilancio destinati all’istruzione superiore, operati dal presidente Javier Milei. Si tratta della quinta manifestazione di massa contro la crisi dei finanziamenti all’istruzione da quando Milei si è insediato alla fine del 2023. Ci sono stati scontri con le forze di sicurezza schierate in tenuta anti sommossa. “Questo definanziamento, questo svuotamento dell’università, ci colpisce a livello professionale”, afferma un professore dell’Università di Buenos Aires.