Putin: Russia risponderà ad attacchi su raffinerie e impianti

Mosca, 16 ott. (askanews) – La Russia risponderà agli attacchi dell’Ucraina contro le raffinerie di petrolio, le infrastrutture logistiche e gli impianti energetici: lo ha dichiarato il presidente russo, Vladimir Putin, intervenuto al forum di “Business Russia”.”Ieri hanno tentato di colpire alcune raffinerie e oggi hanno preso di mira altri siti. Nulla di particolarmente rilevante, eppure continuano. Lo stesso vale per le piattaforme di e-commerce: hanno fatto il primo passo, noi abbiamo iniziato a rispondere e ora si lamentano per quanto riguarda il settore energetico, che include installazioni militari, centri dati e così via. Sono stati loro a iniziare; non avrebbero dovuto farlo fin da principio”, ha proseguito Putin .Kiev “sta chiedendo ai suoi sostenitori di esercitare pressioni sulla Russia affinché cessi gli attacchi di ritorsione, scatenati proprio dalle iniziative intraprese dall’Ucraina stessa”, ha concluso.