Moda, Anna Wintour si dimette da direttrice di Vogue

New York, 26 giu. (askanews) – Arbiter elegantiarum, regina della moda e icona di stile, Anna Wintour ha annunciato che lascerà la direzione di Vogue, il prestigioso magazine di moda che guida dal 1988. La temuta direttrice, resa icona dal film il Diavolo veste Prada interpretato da Meryl Streep, continuerà comunque a ricoprire la sua carica di responsabile dei contenuti globali di Condé Nast e di direttrice editoriale globale di Vogue. 75 anni, nata in Gran Bretagna, è da decenni una delle figure più influenti del giornalismo di moda e magazine, famosa per i suoi immancabili occhiali da sole e il suo immutabile caschetto. Wintour avrebbe annunciato le sue dimissioni durante una riunione dello staff, al quale ha comunicato di essere alla ricerca di un nuovo leader per l’edizione americana del magazine.La sua scelta delle copertine per la rivista mensile era considerata autorevole ed era rinomata per il suo rigoroso controllo sui contenuti, arrivando a volte a cancellare lavori senza discutere.