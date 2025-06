Nato, dopo no della Spagna al 5% del Pil, Trump: gliela faremo pagare

L’Aia, 25 giu. (askanews) – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha minacciato di punire la Spagna a livello commerciale per il no di Madrid a impegnarsi a raggiungere il nuovo obiettivo di spesa per la difesa della Nato, pari al 5% del Pil. “Vogliono un piccolo vantaggio, ma dovranno restituircelo sul piano commerciale, perché non permetterò che accada. È ingiusto”, ha dichiarato Trump ai giornalisti al termine del vertice Nato all’Aia.”Sapete cosa faremo? Stiamo negoziando con la Spagna un accordo commerciale. Faremo pagare loro il doppio. E sono davvero serio al riguardo. Faremo in modo che la Spagna… mi piace la Spagna, ho così tanta gente dalla Spagna… È un posto fantastico e sono persone fantastiche. Ma la Spagna è l’unico paese tra tutti i paesi (della Nato, ndr) che si rifiuta di pagare. Quindi vogliono cavarsela gratis. Ma dovranno restituircela sul piano del commercio, perché non permetterò che accada. È ingiusto”.