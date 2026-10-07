Nobel, Premio per la Chimica 2026 assegnato a Kagan e Soai

Milano, 7 ott. (askanews) – Il premio Nobel per la Chimica 2026 è stato assegnato al francese Henry Kagana e al giapponese Kenso Soai. L’ha il Comitato per il Nobel di Stoccolma .L’Accademia reale svedese delle scienze ha deciso di assegnare il Premio Nobel per la Chimica 2026 a Henri Kagan e Kenso Soai “per la scoperta degli effetti non lineari e dell’autocatalisi nella sintesi organica asimmetrica”, ha detto la segretaria generale dell’Accademia Ellen Mons.Henri Kagan è nato nel 1930 a Boulogne-Billancourt, in Francia. È professore emerito all’Université Paris-Sud, oggi Université Paris-Saclay.Kenso Soai è nato nel 1950 a Hiroshima, in Giappone. È professore emerito all’Università di Scienze di Tokyo, in Giappone.Kagan e Soai hanno rivoluzionato lo studio della chiralità, cioè della presenza di molecole speculari tra loro, mostrando come una piccola prevalenza di una delle due forme possa essere enormemente amplificata durante una reazione chimica.Un risultato fondamentale soprattutto per la ricerca farmaceutica, dove due molecole apparentemente identiche possono avere effetti biologici molto diversi. I loro studi hanno aperto nuove strade alla sintesi asimmetrica, permettendo di ottenere in modo sempre più selettivo la forma molecolare desiderata.Le loro scoperte aiutano anche a spiegare come, a partire da minime differenze iniziali, possa essersi affermata la chiralità tipica delle molecole della vita.