Busta paga, maxi-aumento da 560 euro al mese: ecco per chi

Aumenti in busta paga da 560 euro al mese. Sul contratto 2025/2027 di medici e dirigenti sanitari è stata trovata l’intesa. La firma è avvenuta questa mattina all’Aran e ha portato a un secondo rinnovo per il settore nel giro di pochissimi mesi.

Gli effetti in busta paga per i lavoratori della sanità pubblica saranno praticamente immediati, con i primi scatti che verranno erogati già nei prossimi mesi. Il rinnovo e i conseguenti aumenti si completeranno a partire dal mese di gennaio. La firma del contratto porta con sé novità anche in tema di aggressioni al personale, offrendo maggiori tutele, e di intelligenza artificiale. Vediamo quanto aumenteranno gli stipendi con questo rinnovo e per chi.

Firmato il rinnovo del contratto: quanto aumenta la busta paga per medici e dirigenti sanitari

L’accordo riguarda quasi 138mila dirigenti della sanità, soprattutto medici: l’aumento medio sarà di 560 euro lordi al mese, di cui 393 per tutti con un aumento del 5,4% previsto per tutto il pubblico impiego. Gli altri 167 euro medi di aumenti saranno in realtà diversificati in base alla busta paga, dipendendo dalle risorse aggiuntive per le indennità, come spiega Il Sole 24 Ore.

Gli aumenti arriveranno in maniera progressiva nei tre anni. L’ultimo scatto, con un 33% dell’aumento che si trasferisce in busta paga, è previsto il primo gennaio del 2027. Gli aumenti riguardano, nel dettaglio, 120mila medici e 17mila dirigenti sanitari non medici.

L’accordo è stato firmato dopo soli sette mesi dal rinnovo riguardante lo scorso triennio, arrivato a fine febbraio. Le trattative poi sono ripartite quasi subito, già ad aprile. Alla fine l’intesa porta anche altre novità nel contratto, a partire dal percorso di incremento delle retribuzioni di posizione in base all’esperienza (dopo il terzo anno) e con valutazione non negativa.

Le altre novità del rinnovo contrattuale per i dirigenti sanitari

Il testo introduce anche la disciplina sul supporto psicologico e il patrocinio legale in caso di aggressione. Ancora, arriva il riconoscimento delle indennità nei giorni di ferie, introdotto in tutto il pubblico impiego dopo alcune sentenze dei tribunali. Ci sono poi novità anche sulla definizione delle tariffe dell’attività libero professionale intramoenia. Prevista, inoltre, una prima regolamentazione dell’utilizzo dell’intelligenza artificiale e anche il rafforzamento dei permessi straordinari per i dirigenti affetti da gravi patologie.