Nucleare, Pichetto: Parisi? Scienziati facciano gli scienziati

Roma, 15 lug. (askanews) – “Gli scienziati facciano gli scienziati, gli economisti facciano gli economisti. Ho letto che ci sono scienziati che hanno fatto valutazione di costo, ma io non scendo a fare valutazioni di scienza nel particolare, la laurea ce l’ho in economia e non in fisica e non ho nemmeno premi Nobel. Però un minimo di fondamento di matematica ce l’ho e pertanto due conti li so fare”. Così il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, in un’intervista concessa a GEA, riferendosi alle parole del Premio Nobel per la Fisica, Giorgio Parisi, in audizione in commissione Ambiente al Senato sui costi del nucleare.