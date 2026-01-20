Abbonati
20/01/2026
12:03
Redazione

Posti letto per studenti, nuovo bando di Cassa Depositi e Prestiti

Milano, 20 gen. (askanews) – Cassa Depositi e Prestiti ha pubblicato un nuovo bando per la messa a disposizione di posti letto per studenti, in base a una convenzione siglata con il ministero dell’Università e della Ricerca, in linea con quanto previsto dalla revisione del PNRR. Il ministero ha affidato a CDP, nel suo ruolo di Istituto Nazionale di Promozione, l’attuazione del nuovo investimento denominato “Fondo per gli alloggi destinati agli studenti”, finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU, a cui è assegnata una dotazione complessiva di 599 milioni di euro. L’iniziativa, che si aggiunge alla misura già esistente lanciata nel 2024 e gestita dal MUR, ha l’obiettivo di raggiungere entro il 15 maggio 2027 la soglia di 60mila alloggi complessivamente. Per accedere ai contributi finanziari, le candidature, aperte a soggetti sia pubblici sia privati, potranno essere presentate attraverso il Servizio Telematico dedicato a partire dal 20 gennaio e fino a esaurimento della dotazione, in ogni caso non oltre il 29 giugno 2026. A seguito della messa a disposizione degli studentati, CDP potrà erogare ai gestori delle strutture un contributo economico a fondo perduto entro il 30 giugno 2027. Ciascuna richiesta di ammissione dovrà prevedere almeno 18 nuovi posti letto per residenza e gli immobili dovranno trovarsi nel territorio di capoluoghi di provincia sede di ateneo o aree limitrofe. I gestori delle strutture saranno tenuti a garantire tariffe di almeno il 15% inferiori rispetto ai valori medi di mercato e riservare almeno il 30% dei posti letto, con prezzi ulteriormente contenuti, agli studenti fuori sede capaci e meritevoli anche se privi di mezzi.Inoltre, dovrà essere assicurata per 12 anni la destinazione d’uso prevalente degli immobili ad alloggio o residenza per studenti universitari. L’importo del contributo potrà essere fino a un massimo di circa 20 mila euro per ogni posto letto. CDP si avvarrà, oltre a Fintecna, della collaborazione con l’Agenzia del Demanio per tutte le verifiche sugli immobili. Un Comitato di Investimento composto da cinque membri esterni si occuperà del controllo di ammissibilità delle domande.

