Putin: gli attacchi ucraini alla Russia “non aiuteranno” Kiev

Milano, 8 ott. (askanews) – Il presidente russo Vladimir Putin ha affermato che gli attacchi all’interno della Russia in rappresaglia per l’offensiva di Mosca “non aiuteranno” l’Ucraina, durante un incontro con alti ufficiali militari a San Pietroburgo. Putin sostiene che l’Ucraina si sta “ritirando lungo tutta la linea del fronte”, spingendo Kiev a condurre attacchi “profondi” contro “obiettivi interamente civili”.
Leggi anche
Senza soldi e da impatto zero: già bocciata la Manovra
08/10/2025 11:12