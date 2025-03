Regno Unito chiede stop ostilità Israele: “Vogliamo cessate il fuoco”

Londra, 20 mar. (askanews) – Il ministro degli Esteri britannico David Lammy, intervenendo al parlamento in merito ai nuovi attacchi di Israele a Gaza, ha dichiarato che la posizione del Regno Unito rimane la stessa: le azioni di Israele rappresentano un “chiaro rischio di violazione del diritto umanitario internazionale”.”Il Regno Unito sta lavorando a stretto contatto con partner come Francia e Germania per inviare un messaggio chiaro: ci opponiamo fermamente alla ripresa delle ostilità da parte di Israele. Vogliamo urgentemente vedere un ritorno al cessate il fuoco. Altro spargimento di sangue non è nell’interesse di nessuno. Hamas deve rilasciare tutti gli ostaggi e i negoziati devono riprendere”, ha detto Lammy.”La notte del 18 marzo, Israele ha lanciato attacchi aerei su Gaza. Pare che siano stati uccisi diversi esponenti di Hamas – ha aggiunto -ma è stato riferito che oltre 400 palestinesi sono stati uccisi in attacchi missilistici e colpi di artiglieria. La maggior parte di loro erano donne e bambini. Questo sembra essere stato il giorno più letale per i palestinesi dall’inizio della guerra. La nostra posizione – ha rimane che le azioni di Israele a Gaza rappresentano un chiaro rischio di violare il diritto umanitario internazionale”.