Seconda notte di coprifuoco a Los Angeles, molti arresti

Los Angeles, 11 giu. (askanews) – La polizia ha arrestato diverse persone con manette di plastica durante la seconda notte di coprifuoco nel centro di Los Angeles deciso dalla sindaca Karen Bass per contenere le proteste.”Ritengo che forse facciamo parte di un esperimento nazionale per determinare fino a che punto il governo federale possa spingersi nell’intromettersi e sottrarre potere a un governatore e lasciare i nostri cittadini nella paura e creare il caos” ha detto la Sindaca.Dopo giorni di manifestazioni contro i raid sull’immigrazione per le misure intransigenti in materia di immigrazione la protesta si allarga ad altre città degli Stati Uniti come New York, Chicago, Atlanta e San Franciso, mentre la California si preparava a uno scontro legale con la Casa Bianca in merito all’impiego dell’esercito da parte di Donald Trump. Il presidente infatti non ha escluso il ricorso all’Insurrection Act, che prevede l’utilizzo dell’esercito per sedare le rivolte interne.Al momento il coprifuoco rimarrà in vigore in alcune zone del centro di Los Angeles tra le 20.00 e le 6.00 del mattino ha annunciato la Divisione Centrale del Dipartimento di Polizia di Los Angeles.