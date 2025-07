Secondo Marco Rubio la Russia avrebbe “nuove idee sull’Ucraina”

Kuala Lumpur , 10 lug. (askanews) – Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov avrebbe condiviso una “nuova idea” sull’Ucraina con il suo omologo americano, il segretario di Stato Usa Marco Rubio, durante il loro incontro in Malesia a margine di un vertice dell’Asean, l’Organizzazione degli Stati del Sudest asiatico. A dirlo è stato lo stesso Rubio durante un incontro con la stampa: “È una nuova idea – ha detto Rubio – o un nuovo concetto che sottoporrò al Presidente per discuterne. Questo nuovo concetto è che questo nuovo approccio non è qualcosa che porta automaticamente alla pace, ma potrebbe potenzialmente aprire la porta a un percorso””Il Ministro Lavrov è stato qui oggi, abbiamo avuto l’opportunità di discutere alcune cose e ho pensato che fosse importante e positivo parlare”, ha aggiunto il segretario di Stato americano. “Abbiamo condiviso alcune informazioni e idee che intendo riportare al presidente. Speriamo che porti a qualcosa di positivo, ma non posso garantirlo. Il presidente è frustrato per la mancanza di progressi, lo ha detto pubblicamente, ma vedremo se la situazione cambierà”.Le dichiarazioni di Rubio arrivano poche ore dopo che le forze di Mosca hanno martellato per l’ennesima volta Kiev con missili e droni in un nuovo massiccio attacco con 400 droni e 18 missili, che ha provocato almeno 2 morti. Appena due giorni fa Trump aveva manifestato frustrazione definendo “un sacco di stronzate” le affermazioni del presidente russo Vladimir Putin sull’Ucraina.