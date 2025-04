Senatore Usa batte il record con discorso di 25 ore contro Trump

Milano, 2 apr. (askanews) – Il democratico Cory Booker ha stabilito il record per il discorso più lungo nella storia del Senato americano dopo aver parlato per 25 ore ininterrottamente, senza nessuno stop per i bisogni fisiologici, per protestare contro le azioni “incostituzionali” di Donald Trump. Un gesto drammatico per evidenziare la portata della minaccia del Presidente alla democrazia degli Stati Uniti.”Ci sono molte persone là fuori che chiedono ai democratici di fare di più, di correre rischi. Questa sembrava la cosa giusta da fare. Penso che molti di noi debbano fare molto di più, me compreso” ha detto il senatore che in passato si era candidato alle presidenziali.Booker ha battuto il record stabilito nel 1957 dal repubblicano di destra Strom Thurmond in un discorso di opposizione al Civil Rights Act durato “solo” 24 ore.”Non so se ti sei reso conto che hai infranto il record. Siamo orgogliosi di te, l’America è orgogliosa di te” ha detto lo speaker, l’aula è scoppiata in un fragoroso applauso.”Ho digiunato per giorni, ho smesso di bere acqua molto tempo fa, ho i crampi per mancanza di acqua. Ho usato un sacco di tattiche per cercare di riuscire a stare in piedi per così tanto tempo”, ha detto visibilmente provato Cory Booker al termine del suo discorso-maratona di 25 ore.