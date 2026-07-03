Sisma in Venezuela, il Cristo Redentore si illumina per le vittime

Rio de Janeiro, 3 lug. (askanews) – Il Cristo Redentore di Rio de Janeiro, in Brasile, è stato illuminato con i colori della bandiera venezuelana in segno di solidarietà per le vittime dei devastanti terremoti che hanno colpito il 24 giugno scorso il Paese, mettendolo in ginocchio e provocando quasi 2.600 morti secondo l’ultimo bilancio ufficiale, con migliaia di feriti e di dispersi.Il messaggio “SOS Venezuela” è stato proiettato su uno dei monumenti simbolo del Brasile, insieme alla scritta “Solidarietà e Faternità”.