Spagna, Re Felipe VI rende omaggio ai migranti morti a Ceuta

Milano, 13 ott. (askanews) – Il re Felipe VI e la regina Letizia di Spagna rendono omaggio alle tombe dei migranti deceduti in mare durante l’attraversamento del confine tra il Marocco e Ceuta, avvenuto il 30 e 31 luglio e che ha coinvolto oltre 70.000 persone. Decine di migranti hanno perso la vita nel tentativo di attraversare il confine. Sebbene la maggior parte di loro abbia fatto ritorno in Marocco nelle ore successive, migliaia di persone sono rimaste bloccate per settimane in condizioni spesso drammatiche, dormendo all’aperto per strada o sulla spiaggia, dando così origine a una crisi migratoria in vista delle elezioni generali di novembre.