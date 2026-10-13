Papa Leone, il primo bollettino dopo l’operazione: “L’intervento si è concluso positivamente”

L’intervento a cui è stato sottoposto Papa Leone si è concluso positivamente. Il primo bollettino medico sulle condizioni del pontefice è ristretto in pochissime parole, ma viene sottolineato che l’operazione è avvenuta nei tempi e nelle modalità previste, senza complicazioni.

Le prime informazioni vengono rilasciate dalla sala stampa vaticana, che sottolinea come l’intervento si sia “concluso positivamente, nei tempi e nei modi previsti”. Dopo l’operazione, si legge ancora nella nota, “il Santo Padre è rientrato in stanza”. Il bollettino si conclude con la promessa che seguiranno “ulteriori informazioni” sulle condizioni del Papa dopo l’intervento.

Il primo bollettino sulle condizioni del Papa

Leone XIV è stato sottoposto a un intervento per l’asportazione di un nodulo al polmone, rilevato in occasione di alcuni controlli di routine, in maniera incidentale. Secondo quanto previsto in questi casi, il pontefice dovrebbe osservare ora circa una settimana di assoluto riposo e di controlli post-operatori. Il Papa è arrivato oggi al Policlinico Gemelli, accolto da molti fedeli già all’ingresso, dove è stato poi operato nel pomeriggio.