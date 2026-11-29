A Potenza si perde il 71% dell’acqua, all’Aquila il 69%. Cause delle perdite idriche, costi per le famiglie e investimenti del Pnrr.

Chiudere il rubinetto mentre ci si lava i denti, ridurre la durata della doccia, utilizzare lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Sono comportamenti che abbiamo imparato a considerare parte della nostra responsabilità nei confronti dell’ambiente.

Eppure, prima ancora che quell’acqua entri nelle nostre case, una parte considerevole è già andata perduta.

A Potenza, secondo il rapporto Impronta urbana e percorsi di sostenibilità del Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente (SNPA), presentato il 25 novembre 2026, le perdite idriche raggiungono il 71%. All’Aquila si attestano al 69%.

Numeri che restituiscono una dimensione diversa dell’emergenza idrica italiana. Perché se la scarsità delle precipitazioni rappresenta un problema sempre più rilevante, la capacità di conservare e distribuire l’acqua disponibile dipende anche dalle scelte infrastrutturali compiute nel corso dei decenni.

Perdite idriche, più di un terzo dell’acqua si disperde nelle città

Secondo i dati Istat sull’ambiente urbano, nel 2024 le perdite complessive nelle reti dei capoluoghi italiani si sono attestate al 35,2%, sostanzialmente invariate rispetto al 2022.

Una media che nasconde differenze territoriali enormi.

Il dato di Potenza significa che, ogni cento litri immessi nella rete di distribuzione, soltanto 29 risultano effettivamente erogati per utilizzi autorizzati. All’Aquila la quota scende a 31.

Non tutta la differenza corrisponde necessariamente ad acqua fisicamente dispersa nel terreno. Nelle statistiche rientrano anche le cosiddette perdite apparenti, riconducibili, per esempio, a errori di misurazione e consumi non autorizzati.

Resta, però, una questione evidente: una parte significativa della risorsa movimentata non viene utilizzata come dovrebbe.

Perché gli acquedotti italiani perdono così tanta acqua

Una rete idrica è un’infrastruttura complessa, composta da condotte, serbatoi, sistemi di pompaggio, valvole e contatori. Gran parte di questi elementi lavora continuamente, spesso sottoterra e lontano dagli occhi dei cittadini.

L’invecchiamento delle tubazioni, il deterioramento delle giunzioni, le variazioni di pressione e una manutenzione insufficiente possono generare dispersioni difficili da individuare.

Una perdita sotterranea, infatti, non produce necessariamente una pozzanghera visibile sulla strada. Può proseguire a lungo senza manifestazioni evidenti in superficie.

Per questo la modernizzazione degli acquedotti non consiste soltanto nel sostituire le tubature. Richiede sensori, monitoraggio delle pressioni, suddivisione delle reti in distretti controllabili e strumenti capaci di individuare tempestivamente le anomalie.

Il problema è che queste tecnologie devono inserirsi in infrastrutture costruite in epoche differenti, con caratteristiche e condizioni di conservazione molto eterogenee.

Oltre un milione di italiani coinvolti nei razionamenti

Il paradosso diventa ancora più evidente quando si osservano le condizioni delle famiglie.

Secondo le statistiche Istat pubblicate nel marzo 2026, nel corso del 2024 oltre un milione di residenti nei capoluoghi italiani è stato interessato da misure di razionamento dell’acqua, contro circa 760mila persone dell’anno precedente.

I Comuni coinvolti sono passati da 14 a 17, con criticità concentrate, soprattutto, nel Mezzogiorno e in Sicilia.

Nel 2025, inoltre, 2,7 milioni di famiglie italiane, pari al 10,2% del totale, hanno dichiarato irregolarità nell’erogazione dell’acqua nella propria abitazione.

Dietro queste percentuali ci sono attività commerciali che devono organizzarsi diversamente, famiglie costrette ad acquistare acqua aggiuntiva, anziani e persone fragili per i quali un’interruzione prolungata può diventare particolarmente gravosa.

Ci sono, poi, territori nei quali la disponibilità di un servizio essenziale continua a dipendere dall’orario della giornata.

Chi paga l’acqua che viene dispersa?

È una delle domande più naturali.

Le famiglie non ricevono automaticamente in bolletta l’addebito dei litri persi nelle condotte pubbliche. Il consumo variabile viene normalmente determinato attraverso le misurazioni del contatore, ma la dispersione ha, comunque, un costo economico.

Prelevare acqua, renderla potabile, pomparla e distribuirla richiede energia, personale, manutenzione e infrastrutture. Se una parte della risorsa non arriva a destinazione, una quota di questi costi non genera il servizio previsto.

Il sistema tariffario regolato da ARERA disciplina il riconoscimento dei costi efficienti e degli investimenti. Prevede, inoltre, meccanismi di incentivazione e penalizzazione collegati alla qualità tecnica delle gestioni, comprese le perdite idriche.

Non sarebbe, quindi, corretto sostenere che ogni litro disperso venga direttamente fatturato alle famiglie. È, però, evidente che l’inefficienza della rete rappresenta un costo collettivo, economico e ambientale.

Pnrr, miliardi per gli acquedotti: a che punto siamo

Nel maggio 2024 il Ministero delle Infrastrutture aveva annunciato l’assegnazione complessiva di 1,9 miliardi di euro per 103 interventi dedicati alla riduzione delle perdite, alla digitalizzazione e al monitoraggio delle reti.

Il 3 ottobre 2026 il Mit ha comunicato un ulteriore risultato nell’ambito del Fondo idrico Pnrr: 1,55 miliardi assegnati a 59 interventi in 17 Regioni, ai quali si aggiungono circa 683 milioni messi a disposizione dai beneficiari.

Il volume complessivo degli investimenti attivati attraverso questo Fondo supera, quindi, i 2,2 miliardi di euro.

Al Mezzogiorno sono destinati circa 830 milioni delle risorse pubbliche del Fondo.

Si tratta di strumenti differenti, che non devono essere sommati automaticamente senza verificare eventuali sovrapposizioni. Indicano, comunque, la rilevanza finanziaria degli interventi programmati.

La questione decisiva sarà misurarne gli effetti: quanti chilometri di rete saranno effettivamente riqualificati, quante perdite verranno eliminate e quanti cittadini beneficeranno di un’erogazione più regolare.

L’acqua è anche una questione di disuguaglianza territoriale

La crisi idrica non colpisce tutti allo stesso modo.

Chi possiede una casa con un serbatoio di accumulo può affrontare un’interruzione con maggiore autonomia. Chi può acquistare attrezzature, sistemi di pompaggio o acqua aggiuntiva dispone di alternative che non sono accessibili a tutte le famiglie.

In questo modo una fragilità infrastrutturale può trasformarsi in una disuguaglianza economica.

Lo stesso vale per le imprese. Un albergo, un ristorante o un’attività produttiva che non può garantire la continuità dell’approvvigionamento sostiene costi ulteriori e rischia di perdere competitività.

La disponibilità dell’acqua diventa così anche una condizione per lo sviluppo economico dei territori.

La vera misura del successo sarà l’acqua recuperata

La modernizzazione delle reti idriche rappresenta uno degli investimenti strategici più importanti per affrontare gli effetti del cambiamento climatico e garantire la continuità dei servizi essenziali.

Il successo degli interventi, tuttavia, non potrà essere valutato soltanto attraverso le somme stanziate o il numero dei progetti finanziati.

Serviranno indicatori aggiornati, risultati confrontabili tra territori e informazioni accessibili ai cittadini.

Ridurre gli sprechi domestici rimane una responsabilità individuale importante. Altrettanto importante è garantire che la risorsa risparmiata dalle famiglie non continui a disperdersi lungo infrastrutture inefficienti.

La tutela dell’acqua comincia molto prima del rubinetto.