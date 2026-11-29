Quando un’amministrazione annuncia un investimento green, siamo portati a immaginare edifici meno energivori, trasporti pubblici più efficienti, città più sostenibili e una riduzione delle emissioni.

Come possiamo sapere se il denaro destinato alla transizione ecologica abbia realmente finanziato interventi coerenti con questi obiettivi?

È la domanda che emerge dalla nuova relazione speciale della Corte dei conti europea, pubblicata il 25 novembre 2026 e dedicata alle obbligazioni verdi di NextGenerationEU.

Un documento che arriva in una fase particolarmente delicata, quando l’Europa deve cominciare a misurare l’eredità economica e ambientale del più importante programma comune di ripresa degli ultimi decenni.

Il giudizio dei revisori non è interamente negativo. Il sistema di emissione delle obbligazioni rispetta i principi di mercato e la Commissione ha svolto le verifiche necessarie per individuare le misure idonee al finanziamento.

Le criticità riguardano, soprattutto, la fase successiva: il controllo della spesa dichiarata dagli Stati membri.

NextGenerationEU, cosa sono i green bond e come funzionano

Per finanziare il programma europeo di ripresa dopo la pandemia, la Commissione raccoglie risorse sui mercati attraverso l’emissione di titoli di debito.

Una parte di questi è costituita dai green bond, obbligazioni i cui proventi sono destinati a finanziare spese riconducibili a finalità ambientali.

Nel 2020 Bruxelles aveva annunciato l’intenzione di raccogliere attraverso questo strumento il 30% dei fondi di NextGenerationEU. Alla fine del 2025 le emissioni verdi avevano raggiunto 78,5 miliardi di euro.

Si tratta di risorse raccolte presso investitori che acquistano titoli europei anche sulla base della destinazione ambientale dichiarata.

Il funzionamento del sistema dipende, quindi, da un elemento essenziale: la possibilità di dimostrare che il volume delle obbligazioni verdi sia coerente con quello delle spese effettivamente ammissibili.

La Corte dei conti europea: spesa verde sovrastimata del 10%

Il passaggio più significativo della relazione speciale 28/2026 della Corte dei conti europea riguarda il modo in cui la Commissione utilizza le informazioni trasmesse dai singoli Paesi.

Secondo i revisori, l’affidamento integrale sulla rendicontazione nazionale costituisce una debolezza del sistema.

Nei sette Stati membri esaminati, la Corte stima una sovrastima della spesa verde ammissibile dichiarata pari a circa il 10%.

Occorre, però, leggere correttamente questo dato.

Non significa che il 10% di tutti i finanziamenti europei sia stato utilizzato illegalmente. Non dimostra l’esistenza di una frode generalizzata e non può essere applicato automaticamente all’intero Pnrr italiano.

Il rilievo riguarda la corrispondenza tra le spese rendicontate e i criteri che consentono di considerarle ammissibili per il finanziamento attraverso obbligazioni verdi.

Una distinzione fondamentale, che non riduce, tuttavia, l’importanza del problema.

Quando una spesa può essere definita davvero sostenibile?

La questione diventa più chiara pensando alla riqualificazione di un edificio pubblico.

Un progetto può comprendere interventi per migliorare l’efficienza energetica, sostituire gli impianti e ridurre i consumi. Può, però, includere anche lavorazioni e costi che non producono direttamente benefici ambientali.

Per determinare correttamente la componente green occorre distinguere le diverse attività e applicare i criteri di ammissibilità previsti.

Non è sufficiente che un investimento venga inserito all’interno di un programma dedicato alla sostenibilità perché ogni euro speso acquisisca automaticamente una finalità ambientale.

È qui che la qualità della documentazione e dei controlli assume un’importanza decisiva.

I miliardi dichiarati e quelli raccolti sul mercato

Alla fine del 2025 gli Stati membri avevano dichiarato 88,2 miliardi di euro di spesa verde, a fronte dei 78,5 miliardi raccolti attraverso le obbligazioni.

La differenza, pari a 9,7 miliardi, rappresentava un margine utile per ridurre il rischio che le emissioni superassero la spesa effettivamente ammissibile.

La Corte invita, tuttavia, a valutare l’adeguatezza di questa protezione alla luce delle criticità emerse nel campione esaminato.

I numeri, dunque, non documentano automaticamente un ammanco finanziario. Segnalano la necessità di rendere più robusto il sistema attraverso cui vengono validate le informazioni.

Il precedente italiano: la difficoltà di controllare i progetti Pnrr

Il tema della rendicontazione non è nuovo.

Nel 2025 La Notizia aveva già raccontato le criticità segnalate dalla Corte dei conti italiana sulle opere più complesse del Pnrr, evidenziando problemi di monitoraggio finanziario, aggiornamento dei dati e sostenibilità futura degli interventi.

Si tratta di un’indagine distinta da quella dei revisori europei, ma entrambe riportano l’attenzione sulla qualità delle informazioni disponibili.

Non basta autorizzare la spesa. Occorre poter ricostruire il percorso delle risorse, verificare l’avanzamento dei progetti e comprendere quali risultati siano stati raggiunti.

Quanto conviene all’Europa finanziarsi con i green bond?

La relazione europea apre anche un secondo interrogativo.

Secondo la Corte, la Commissione non ha ancora fornito una rendicontazione specifica dei costi e dei benefici delle obbligazioni verdi di NextGenerationEU.

La possibilità di finanziarsi attraverso titoli sostenibili può ampliare la platea degli investitori e contribuire allo sviluppo della finanza ambientale.

Per misurare, però, l’effettiva convenienza dello strumento servono analisi trasparenti sui costi di finanziamento, sulle condizioni di emissione e sui benefici ottenuti rispetto ai titoli convenzionali.

La transizione ecologica, infatti, non deve essere soltanto ambientalmente efficace. Deve poter contare anche su strumenti finanziari credibili e sostenibili nel tempo.

Dopo il Pnrr, la prova dei risultati

La nuova relazione arriva mentre l’attenzione europea si sposta progressivamente dall’attuazione dei programmi alla valutazione dei loro effetti.

Quante emissioni sono state evitate? Quanto sono diminuiti i consumi energetici degli edifici? Quali infrastrutture hanno migliorato la qualità della vita dei cittadini?

Sono interrogativi che richiedono indicatori, dati confrontabili e verifiche indipendenti.

La Corte dei conti europea non mette in discussione la necessità di finanziare la transizione ecologica. Richiama piuttosto le istituzioni alla responsabilità di dimostrare la coerenza tra le risorse raccolte e le spese dichiarate.

Ed è una questione che riguarda anche i cittadini.

Perché la fiducia nelle politiche ambientali dipende dalla capacità delle istituzioni di spiegare non soltanto quanto denaro abbiano investito, ma quali risultati siano state in grado di produrre e come intendano verificarli.