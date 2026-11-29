Case della Comunità Pnrr: 519 strutture ancora incomplete. Il rapporto Agenas fotografa carenza di personale e divari regionali

Per una persona anziana che deve sottoporsi periodicamente a controlli, per un paziente oncologico che necessita di assistenza continuativa o per una famiglia che si prende cura di una persona non autosufficiente, avere un presidio sanitario vicino casa può cambiare profondamente la qualità della vita.

È da questa esigenza che nasce il progetto delle Case della Comunità, uno dei pilastri della riforma della sanità territoriale finanziata attraverso il Piano nazionale di ripresa e resilienza.

L’obiettivo è avvicinare le cure ai cittadini, ridurre la pressione sugli ospedali e garantire una maggiore continuità assistenziale.

Tra la realizzazione di una struttura e la sua capacità di rispondere concretamente ai bisogni della popolazione esiste, tuttavia, una differenza sostanziale.

Il 25 novembre, al Ministero della Salute, è stato presentato l’ottavo rapporto Agenas sullo stato di attuazione del DM 77/2022, aggiornato al 30 giugno 2026.

I numeri raccontano un’accelerazione importante, ma anche una riforma che deve ancora affrontare alcuni dei suoi passaggi più complessi.

Case della Comunità: quante sono realmente operative in Italia

Delle 1.802 Case della Comunità programmate sul territorio nazionale, comprese quelle finanziate con risorse diverse dal Pnrr, 1.470 hanno attivato almeno uno dei servizi obbligatori.

Le strutture che dispongono di tutti i servizi obbligatori sono, invece, 1.283, pari al 71% della programmazione complessiva.

Il target europeo di 1.038 strutture è stato superato. Restano, tuttavia, 519 presidi che devono essere realizzati o completati sul piano dell’offerta assistenziale.

Le Case della Comunità in numeri

Situazione al 30 giugno 2026 Numero di strutture Programmate complessivamente 1.802 Dotate di tutti i servizi obbligatori 1.283 Con servizi attivati ma incompleti 187 Senza servizi obbligatori ancora attivati 332 Target europeo Pnrr 1.038

Fonte: ottavo monitoraggio Agenas sull’attuazione del DM 77/2022.

Il progresso rispetto alla precedente rilevazione è significativo. Alla fine del 2025 le Case della Comunità dotate di tutti i servizi obbligatori erano soltanto 66.

Proprio in estate La Notizia aveva approfondito la carenza di personale sanitario e il ritardo nell’attivazione delle Case della Comunità.

Oggi il quadro è sensibilmente migliorato, ma raggiungere gli obiettivi europei non equivale ad aver completato la trasformazione dell’assistenza territoriale.

Cosa sono le Case della Comunità e quali servizi devono offrire

Le Case della Comunità sono presidi territoriali nei quali dovrebbero integrarsi servizi sanitari e sociosanitari, medici di medicina generale, infermieri e specialisti.

La riforma prevede strutture principali, definite hub, e presidi territoriali più piccoli, denominati spoke, collegati tra loro.

L’offerta varia in funzione della tipologia della struttura e dell’organizzazione regionale, ma può comprendere assistenza primaria, prestazioni infermieristiche, diagnostica di base, punti prelievo, specialistica ambulatoriale e orientamento verso altri servizi.

L’ambizione è superare una delle difficoltà più frequenti per i pazienti: dover organizzare autonomamente il proprio percorso di cura, spostandosi tra strutture differenti e interagendo con professionisti che non sempre condividono le informazioni.

Medici e infermieri, il problema che i cantieri non possono risolvere

Il nodo del personale emerge soprattutto dall’analisi delle 187 Case della Comunità con servizi obbligatori ancora incompleti.

Secondo i dati del monitoraggio, riportati da Quotidiano Sanità, soltanto il 23% di queste strutture soddisfa gli standard previsti per la presenza medica e il 31% quelli relativi alla presenza infermieristica.

Si tratta di percentuali riferite specificamente ai presidi incompleti, non all’intera rete nazionale.

Il dato evidenzia, però, una difficoltà concreta: attivare formalmente un servizio non significa necessariamente riuscire a garantirne la continuità negli orari e nelle modalità previste.

Un ambulatorio attrezzato ha bisogno di professionisti. Una struttura destinata a seguire pazienti cronici necessita di personale stabile, coordinamento e strumenti informatici condivisi.

È una questione organizzativa, ma soprattutto economica.

Sanità territoriale, le differenze tra le Regioni

La fotografia nazionale nasconde situazioni molto diverse.

In Veneto il 98% delle Case della Comunità programmate dispone di tutti i servizi obbligatori, in Liguria il 97%, in Lombardia e Abruzzo l’89% e nel Lazio l’85%.

La percentuale scende al 42% in Puglia e al 38% in Molise.

Anche Emilia-Romagna e Toscana, territori con una consolidata tradizione di assistenza territoriale, risultano al 47% rispetto al completamento dell’offerta prevista dalla nuova programmazione.

Queste percentuali non costituiscono una graduatoria generale della qualità dei sistemi sanitari regionali. Misurano lo stato di attuazione di uno specifico modello organizzativo.

Resta, tuttavia, evidente che la possibilità di accedere ai nuovi servizi continua a essere condizionata dal territorio nel quale si vive.

Ospedali di Comunità, mancano ancora circa 4.300 posti letto

La riforma riguarda anche gli Ospedali di Comunità, destinati ai pazienti che necessitano di cure intermedie senza avere bisogno di un ricovero ospedaliero per acuti.

Al 30 giugno risultavano implementate 402 strutture sulle 601 programmate, con 7.497 posti letto.

Per raggiungere lo standard nazionale previsto dal DM 77 ne servirebbero circa 11.800.

Il divario resta, quindi, nell’ordine di 4.300 posti letto.

Colmarlo potrebbe contribuire a migliorare la gestione delle dimissioni ospedaliere e offrire maggiore sostegno alle famiglie che non sono ancora in grado di assistere autonomamente un paziente a domicilio.

Le Case della Comunità ridurranno le liste d’attesa?

È una delle aspettative più importanti dei cittadini, ma non esiste un automatismo.

Una maggiore disponibilità di servizi territoriali può alleggerire la pressione sugli ospedali e favorire interventi tempestivi. Per ottenere risultati sulle liste d’attesa servono, però, personale, capacità diagnostica, integrazione dei sistemi di prenotazione e un’adeguata organizzazione delle prestazioni.

Il numero delle strutture inaugurate non è sufficiente per misurare questi risultati.

Occorrerà verificare quanti pazienti vengono effettivamente assistiti, con quali tempi, quante prestazioni sono disponibili e se diminuiscono gli accessi impropri ai pronto soccorso.

Chi pagherà il funzionamento delle strutture dopo il Pnrr?

È forse l’interrogativo economico più importante dell’intera riforma.

Il Pnrr ha consentito di accelerare gli investimenti nelle infrastrutture e nelle tecnologie, ma il funzionamento quotidiano delle Case della Comunità richiede risorse continuative.

Stipendi, manutenzione, utenze, materiali sanitari, aggiornamento delle apparecchiature e formazione del personale non si esauriscono con la conclusione dei finanziamenti europei.

La sostenibilità della nuova rete dipenderà, quindi, anche dalle risorse ordinarie del Servizio sanitario nazionale e dalle scelte organizzative delle Regioni.

Il rapporto Agenas documenta risultati importanti, che sarebbe sbagliato sottovalutare. Allo stesso tempo, indica chiaramente quale debba essere la prossima fase della riforma.

Non sarà più sufficiente rendicontare edifici, finanziamenti e cantieri completati.

La sanità territoriale dovrà essere valutata attraverso la sua capacità di garantire cure tempestive, accessibili e continuative, indipendentemente dal luogo di residenza e dalle disponibilità economiche dei pazienti.

È su questo terreno che si misurerà la capacità del Pnrr di trasformare gli investimenti pubblici in un effettivo rafforzamento del diritto alla salute.