Quanto costa ricominciare?

È una domanda che raramente trova spazio nel dibattito sulla violenza contro le donne. Si parla, giustamente, della necessità di denunciare, della protezione delle vittime, delle responsabilità degli aggressori e dell’importanza dei centri antiviolenza.

Molto meno di quello che accade quando una donna deve ricostruire la propria quotidianità senza poter contare su un reddito autonomo.

Trovare un appartamento, versare una caparra, sostenere le spese dei figli, raggiungere il posto di lavoro o cercarne uno nuovo. Operazioni apparentemente ordinarie che possono diventare ostacoli enormi per chi esce da una relazione nella quale anche il denaro è stato utilizzato come strumento di controllo.

Il Reddito di libertà nasce proprio per sostenere questi percorsi, ma le risorse disponibili non sempre riescono a soddisfare tutte le richieste.

Secondo i dati Inps ottenuti da Altreconomia e pubblicati il 23 novembre, nei primi nove mesi del 2026 oltre mille domande non sarebbero state accolte per insufficienza di fondi.

Un dato che obbliga a interrogarsi sull’effettiva capacità delle politiche pubbliche di garantire autonomia alle donne vittime di violenza.

Violenza economica, oltre 1,4 milioni di donne coinvolte

Il 25 novembre l’Istat ha diffuso i risultati dell’indagine sulla violenza contro le donne dentro e fuori la famiglia, relativa al 2025.

Secondo la rilevazione, circa 7 milioni di donne tra i 16 e i 75 anni hanno subito almeno una violenza fisica o sessuale nel corso della vita, a partire dai 16 anni.

Esiste, però, anche una forma di violenza meno facilmente riconoscibile.

L’Istat stima che oltre 1,4 milioni di donne abbiano subito violenza economica da parte di un partner, pari al 6,7% della popolazione di riferimento considerata per questo indicatore.

La violenza economica può manifestarsi attraverso il controllo dello stipendio, l’impossibilità di utilizzare il proprio denaro, l’esclusione dalle decisioni finanziarie familiari, il divieto di lavorare o l’accesso limitato al conto corrente.

Non riguarda necessariamente soltanto le donne prive di un’occupazione. Anche una lavoratrice può trovarsi nell’impossibilità di amministrare liberamente le proprie risorse.

È una forma di controllo che può limitare profondamente la possibilità di prendere decisioni autonome.

Quasi una donna su tre arriva ai centri antiviolenza senza un reddito proprio

Il nuovo rapporto annualedella rete D.i.Re – Donne in Rete contro la violenza, pubblicato a novembre e relativo al 2025, aggiunge un elemento importante.

Tra le donne accolte per la prima volta dai centri della rete, il 30,8% non dispone di un reddito proprio.

La quota con un’occupazione stabile è scesa al 36%, rispetto al 40,3% del 2024, mentre quella delle lavoratrici precarie è salita dall’8,5% al 13%.

Sono dati riferiti alle donne accolte dalla rete, non all’intera popolazione femminile italiana. Offrono, tuttavia, una fotografia significativa delle difficoltà economiche che possono accompagnare la richiesta di aiuto.

Il problema, quindi, non è soltanto trovare la forza e le condizioni di sicurezza per interrompere una relazione violenta.

È poter sostenere economicamente quella decisione.

Reddito di libertà 2026: quanto spetta e a chi

Il Reddito di libertà è un contributo destinato alle donne vittime di violenza che si trovano in condizioni di bisogno e sono seguite da centri antiviolenza riconosciuti e dai servizi sociali.

Nel 2026 l’importo massimo è stato aumentato a 530 euro mensili per dodici mensilità, per un totale potenziale di 6.360 euro, erogato in un’unica soluzione.

La misura è finalizzata, soprattutto, all’autonomia abitativa e personale e al sostegno del percorso scolastico e formativo dei figli minorenni.

È compatibile anche con altri strumenti di sostegno economico, tra cui l’Assegno di inclusione.

La domanda viene presentata attraverso il Comune di riferimento, con le attestazioni del centro antiviolenza e del servizio sociale competente.

Esiste, tuttavia, una condizione determinante: l’accoglimento avviene nei limiti delle risorse disponibili.

Quando si possiedono i requisiti, ma mancano i fondi

È questo uno degli aspetti più delicati del sistema.

Una donna può trovarsi nelle condizioni previste dalla normativa e presentare una domanda completa, senza ottenere immediatamente il contributo.

Le risorse vengono,infatti, distribuite territorialmente e le richieste sono accolte secondo l’ordine di trasmissione nell’ambito delle disponibilità regionali.

La stessa amministrazione ha riconosciuto l’esistenza del problema.

Il 2 ottobre 2026 l’Inps ha comunicato lo stanziamento straordinario di ulteriori 3,9 milioni di euro, disposto dal Dipartimento per le Pari opportunità per far fronte all’insufficienza delle risorse rilevata in alcune Regioni.

È un intervento importante, che potrebbe consentire di finanziare ulteriori richieste.

Non è, però, ancora possibile stabilire, sulla base dei dati esaminati, quante delle domande rimaste senza copertura nei primi nove mesi siano state successivamente accolte.

Cosa succede alle domande non finanziate entro dicembre

Secondo le indicazioni ufficiali dell’Inps, le domande non accolte per insufficienza di budget possono essere finanziate entro il 31 dicembre, qualora arrivino ulteriori risorse.

In caso contrario decadono e possono essere ripresentate l’anno successivo.

Per una persona che sta cercando di costruire una nuova vita, tuttavia, il tempo amministrativo non coincide necessariamente con quello delle esigenze quotidiane.

Un affitto da pagare, un figlio da mantenere o una sistemazione temporanea da lasciare non possono sempre aspettare il rifinanziamento di una misura.

La libertà richiede anche politiche abitative e occupazionali

Il Reddito di libertà rappresenta uno strumento importante, ma un contributo temporaneo non può risolvere da solo problemi che possono protrarsi per anni.

Servono politiche abitative, accesso al lavoro, servizi per l’infanzia, formazione professionale e una rete territoriale capace di accompagnare le donne anche dopo la prima fase di protezione.

La possibilità di ricominciare non dovrebbe dipendere esclusivamente dalla disponibilità economica personale, dal luogo in cui si vive o dalla capacità di attendere l’erogazione di un contributo.

È anche su questi aspetti che dovrebbe essere misurata l’efficacia delle politiche contro la violenza di genere.

Il 25 novembre non può rappresentare soltanto il momento in cui il Paese rinnova il proprio impegno pubblico contro la violenza. Deve essere anche l’occasione per verificare se gli strumenti messi a disposizione delle donne siano sufficienti, accessibili e tempestivi.

Perché garantire la libertà significa creare le condizioni materiali affinché possa essere esercitata.

Per informazioni e sostegno è disponibile il numero nazionale gratuito antiviolenza e stalking 1522, attivo 24 ore su 24, anche attraverso la chat del sito 1522.eu. In caso di pericolo immediato è possibile chiamare il 112.