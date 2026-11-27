“Ti uccideremo”. E poi l’immancabile “zecca comunista”, più altri insulti vari. È il contenuto della lettera anonima recapitata a Tiziana Landoni, la gip di Milano che il 28 ottobre scorso ha rimesso in libertà Youssef Siher, l’attivista che amministra la pagina “Movimento 17 ottobre”. Il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica ieri ha alzato il livello di protezione: adesso un’auto delle forze dell’ordine sorveglia la sua abitazione. È la vigilanza mobile, il gradino che precede la scorta.

Minacciata dal giorno della decisione

Le minacce non sono cominciate con la lettera. Dal giorno della scarcerazione la giudice è un bersaglio sui social. Era subito scattata una “Vgr”, la vigilanza generica radiocontrollata, con passaggi e soste delle pattuglie vicino a casa e al lavoro. A Palazzo di giustizia i corridoi in cui tiene udienza sono stati chiusi al pubblico, anche per evitare che la sua immagine circoli. Una precauzione che durerà mesi.

Il clima sulla vicenda si era fatto subito incandescente. Anche per gli interventi del governo, a pochi minuti dall’ordinanza. La premier Giorgia Meloni aveva definito “vergognosa” la decisione. Il vicepremier Matteo Salvini si era augurato che fosse la giudice a pagare gli eventuali danni delle manifestazioni di piazza.

Un arresto contestato

Siher, trent’anni, ricercatore e giornalista freelance, era finito a San Vittore per istigazione a delinquere aggravata dalla finalità di terrorismo e dalla violenza organizzata nelle manifestazioni. Stessa accusa per la moglie, Sagia Hammoud.

Per i pm, con un canale Telegram da 11mila iscritti e una pagina Instagram da 50mila, aveva usato le devastazioni di Milano del 17 e 18 ottobre, a cui non era legato, come “presupposto ideologico” per una “dichiarazione di guerra continua”.

La gip ha smontato l’impianto: nessun grave indizio, nessuna esigenza cautelare, “nessuna finalità eversiva”. I post sulla disobbedienza civile, ha scritto, “non si traducono nell’adozione di comportamenti violenti”. Siher resta comunque indagato.

L’appello dell’Anm: “Fermare il linciaggio”

Ieri a Napoli, aprendo il congresso dell’Anm, il presidente Giuseppe Tango ha messo il caso Siher accanto a quelli della “Famiglia del bosco” e della sentenza Roggero: “Un vero e proprio linciaggio mediatico dei magistrati, con tanto di foto e minacce di morte”. E ha aggiunto: “Occorre fermarsi, prima che sia troppo tardi”.

Landoni, intanto, ha un’altra decisione sul tavolo. I difensori di Siher, Benedetto Ciccarone e Yasmina Abu Sharar, hanno chiesto un incidente probatorio. Vogliono che sia la gip a disporre l’analisi del cellulare dell’attivista, affidandola a un perito terzo rispetto alla Procura. Al momento della perquisizione Siher non aveva consegnato i codici di accesso, come era suo diritto. Sul suo telefono adesso dovrà pronunciarsi la giudice minacciata di morte.