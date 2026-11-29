Carceri minorili, nuove strutture e percorsi educativi: quanti ragazzi sono detenuti in Italia e come prevenire la recidiva

Quando un ragazzo entra in carcere, l’attenzione dell’opinione pubblica si concentra inevitabilmente sul reato che ha commesso. Molto meno spazio viene dedicato a quello che accadrà nei mesi successivi, alle opportunità che incontrerà durante la detenzione e alle condizioni nelle quali tornerà nella società.

Eppure, è proprio in quella fase che si costruisce una parte importante della sicurezza collettiva.

Il 26 novembre si è tenuto a Roma l’appuntamento conclusivo degli Stati Generali della giustizia minorile, iniziativa promossa da Antigone, Libera e Defence for Children International Italia.

Sei mesi di confronto, circa 500 esperti e operatori coinvolti e un obiettivo: elaborare proposte per un sistema della giustizia minorile capace di preservare la propria funzione educativa.

L’iniziativa arriva mentre il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha prospettato la necessità di ampliare la capacità delle strutture detentive minorili, ipotizzando anche l’utilizzo di spazi dedicati all’interno di istituti per adulti.

Due prospettive che riportano al centro una questione fondamentale: aumentare la disponibilità di posti detentivi è sufficiente per affrontare il disagio giovanile e prevenire nuovi reati?

Quanti ragazzi sono detenuti nelle carceri minorili italiane

Secondo le statistiche del Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità, al 15 ottobre 2026 negli Istituti penali per i minorenni italiani erano presenti 563 persone.

Si tratta di minorenni e giovani adulti che possono permanere nel circuito penale minorile, nelle condizioni previste dalla legge, anche dopo il compimento dei 18 anni.

Il 5 novembre, rispondendo a un’interrogazione parlamentare, Nordio ha indicato 572 presenze al 3 novembre, a fronte di una capacità complessiva di 583 posti.

Il ministro ha sottolineato la diminuzione rispetto al picco di 623 presenze registrato nel marzo 2025 e ha rivendicato il rafforzamento dei percorsi esterni.

Il confronto con gli anni precedenti restituisce, tuttavia, un quadro più articolato. Come documentato da La Notizia nell’approfondimento sul sovraffollamento degli istituti minorili,all’insediamento dell’attuale governo le presenze erano 392.

Esiste, inoltre, una differenza sostanziale tra disponibilità complessiva nazionale e condizioni dei singoli istituti. Un numero aggregato inferiore alla capienza non esclude situazioni locali di sovraffollamento o difficoltà organizzative.

Perché il carcere minorile dovrebbe essere l’ultima risorsa

La giustizia minorile italiana è stata costruita intorno alla consapevolezza che un adolescente possiede caratteristiche, fragilità e possibilità evolutive differenti rispetto a un adulto.

Il sistema prevede strumenti come il collocamento in comunità, la messa alla prova e percorsi educativi individuali.

Non significa cancellare la responsabilità per il reato commesso. Significa affrontarla attraverso modalità che tengano conto anche della possibilità di cambiamento della persona.

La Costituzione stabilisce, all’articolo 27, la funzione rieducativa della pena. Nel caso dei minorenni assume particolare importanza anche la tutela dello sviluppo della personalità.

Il problema nasce quando gli strumenti educativi e territoriali non dispongono delle risorse necessarie per funzionare adeguatamente.

Una comunità senza personale sufficiente, un percorso scolastico interrotto o l’assenza di un sostegno psicologico continuativo possono compromettere la qualità dell’intervento.

Quanto costa costruire nuove celle e quanto investiamo nel reinserimento?

È forse la domanda più difficile alla quale rispondere.

Per confrontare seriamente le due strategie occorrerebbe disporre di dati omogenei sui costi della detenzione minorile, sulle risorse destinate alle comunità, sugli organici dei servizi sociali, sulla formazione professionale e sui risultati dei percorsi educativi.

Non basta conoscere il costo di una giornata in istituto. Bisogna anche comprendere quali investimenti producano maggiore stabilità nel tempo e contribuiscano a ridurre il rischio di recidiva.

La costruzione di nuovi posti detentivi può rispondere a esigenze immediate di sicurezza e dignità delle condizioni di detenzione, ma deve essere accompagnata da una strategia che affronti ciò che accade prima e dopo l’ingresso in carcere.

Altrimenti il rischio è utilizzare risorse per ampliare la capacità del sistema senza intervenire sufficientemente sulle condizioni che alimentano il disagio.

Gli Stati Generali della giustizia minorile: sei questioni da affrontare

Il percorso promosso dalle associazioni ha individuato sei ambiti di approfondimento.

Ambito Questione centrale Disagio giovanile Prevenzione e risposta penale Detenzione minorile Condizioni degli istituti Area penale esterna Comunità e messa alla prova Giovani migranti Inclusione e accesso ai percorsi educativi Organizzazione Personale, competenze e risorse Salute Assistenza sanitaria e psicologica

La struttura stessa del progetto mostra quanto sia limitante affrontare la questione esclusivamente attraverso il numero delle celle disponibili.

Dietro il percorso giudiziario di un adolescente possono esserci difficoltà scolastiche, dipendenze, fragilità familiari, problemi psicologici e condizioni di marginalità.

Non sono elementi che giustificano automaticamente un reato. Sono condizioni che le istituzioni devono conoscere se vogliono intervenire efficacemente.

Formazione e lavoro, il reinserimento comincia durante la detenzione

La possibilità di riprendere gli studi, ottenere una qualifica professionale o imparare un mestiere può contribuire a costruire una prospettiva diversa.

È un tema sul quale La Notizia ha già scelto di impegnarsi.

In occasione del progetto di riqualificazione degli spazi sportivi del carcere di Rebibbia, il nostro giornale ha lanciato una sfida: portare la formazione giornalistica all’interno degli istituti penitenziari, attraverso percorsi dedicati alla scrittura, alla verifica delle informazioni, alle interviste e alle competenze digitali.

Un progetto distinto dalla realtà minorile, ma fondato sul medesimo principio: il tempo trascorso in carcere dovrebbe offrire anche la possibilità di acquisire strumenti utilizzabili all’esterno.

Per i più giovani questa esigenza assume un valore ancora maggiore.

L’uscita dall’istituto può coincidere con l’inizio della vita adulta, quando trovare un lavoro, proseguire gli studi e costruire relazioni sociali diventa determinante.

La sicurezza si misura anche dopo la fine della pena

Il confronto tra le istituzioni e le associazioni non dovrebbe ridursi alla contrapposizione tra rigore e comprensione.

La tutela delle vittime, la responsabilizzazione di chi commette un reato e la prevenzione della recidiva sono obiettivi che possono e devono convivere.

Per valutare l’efficacia delle politiche pubbliche servirebbe conoscere quanti giovani completano i percorsi formativi, quanti riescono a inserirsi nel mondo del lavoro e quanti tornano successivamente nel circuito penale.

Sono questi i risultati sui quali dovrebbe concentrarsi il monitoraggio degli investimenti.

Ampliare un istituto può risolvere un problema di capienza. Garantire a un ragazzo concrete opportunità di reinserimento può contribuire a risolvere un problema di sicurezza molto più duraturo.

Ed è su entrambe queste responsabilità che lo Stato dovrebbe essere chiamato a rendere conto.