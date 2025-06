Sparatoria Graz, polizia: “Situazione sotto controllo, diversi morti”

Roma, 10 giu. (askanews) – “La situazione è ora sotto controllo”. Lo ha dichiarato un portavoce della polizia di Graz, confermando anche “diverse vittime” in seguito alla sparatoria, probabilmente compiuta da un ex studente, in una scuola della città austriaca sudorientale. Il sindaco della città ha comunicato un bilancio di 10 morti, compreso l’autore della sparatoria. “Stamattina, verso le 10, abbiamo ricevuto la segnalazione di diversi spari uditi in un edificio, e cioé nella scuola Borg in via Schuetzengasse 3. È partita quindi la nostra operazione, anche con la task force Kobra sul posto. Nel frattempo la situazione è tornata sotto controllo, e non sussiste alcun pericolo per il resto della popolazione, ma dobbiamo piangere diverse vittime”, ha spiegato all’agenzia di stampa austriaca Apa.(fonte immagini Apa)