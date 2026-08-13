Spin Time, gli sfollati sotto il temporale

Roma, 13 ago. (askanews) – Gli sfollati di Spin Time lasciati sotto la pioggia e la grandine durante il temporale estivo che si è abbattuto sulla Capitale nel pomeriggio di mercoledì 12 agosto, nelle immagini diffuse dagli stessi attivisti del presidio che sui social scrivono “Questo vuol dire abbandonare le persone in strada da due settimane”.I circa 400 residenti dell’ex palazzo occupato (ex Inpdap) in via Santa Croce in Gerusalemme 55 a Roma è stato posto sotto sequestro nella notte tra il 29 e il 30 luglio in seguito a un principio d’incendio.Fino a mercoledì 12 agosto sono state trovate sistemazioni temporanee per 162 persone. Si tratta di 55 nuclei su 127, fanno saperre gli attivisti.La proprietà, Investire SGR, ha offerto 500.000 euro per sostenere le spese necessarie per reperire soluzioni alloggiative temporaee. Secondo gli attivisti di Spin Time “l’unica risoluzione possibile”, resta la vendita del palazzo per trasformarlo “definitivamente in un modello d’abitare cooperativistico e mutualistico”.Il 6 agosto la proprietà ha rifiutato un accordo ponte con il Comune di Roma per la vendita dello stabile, ma la trattativa va avanti.