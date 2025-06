Tra Trump e Musk è guerra: “stop ai contratti”, “è nei file Epstein”

Washington, 6 giu. (askanews) – La luna di miele tra Donald Trump ed Elon Musk è ufficialmente finita e tra i due è scontro senza precedenti. La rottura tra il presidente americano e il patron di Tesla, nata sulla legge di bilancio voluta da Trump (“manderà in bancarotta l’America, aveva detto l’ex titolare del Doge), è degenerata. In una raffica di post su X, l’ex consigliere si è scagliato contro Trump, minacciando di smantellare Dragon, la capsula orbitale essenziale per la Nasa, e dichiarandosi a favore dell’impeachment.Per poi “sganciare la bomba: Donald Trump è nei file Epstein. Questo è il vero motivo per cui non sono stati resi pubblici”, ha scritto ancora Musk che su X ha lanciato un sondaggio: “”E’ giunto il momento di creare un nuovo partito politico in America che rappresenti veramente l’80% delle persone al centro?”.In precedenza, Trump, nel corso dell’incontro con il cancelliere tedesco Friedrich Merz alla Casa Bianca, si era detto “molto deluso” delle critiche alla legge di bilancio e aveva ammesso: “Non so se avremo ancora un grande rapporto, Elon è arrabbiato perché abbiamo eliminato il mandato sui veicoli elettrici. Conosceva la legge di bilancio meglio di quasi chiunque altro, e non ha mai avuto problemi fino a quando non ha lasciato” l’amministrazione. “Falso – ha subito replicato Musk su X – questo disegno di legge non mi è mai stato mostrato, nemmeno una volta, ed è stato approvato nel cuore della notte, in tempi tanto rapidi che quasi nessuno al Congresso è riuscito a leggerlo!”. Per poi incalzare: “Senza di me, Trump avrebbe perso le elezioni, i Democratici controllerebbero la Camera e i Repubblicani sarebbero 51-49 al Senato. Che ingratitudine!”.A quel punto, il presidente americano ha rincarato la dose e scritto su Truth che “il modo più semplice per risparmiare nel nostro bilancio, miliardi e miliardi di dollari, è revocare i finanziamenti e i contratti governativi di Elon”. In un altro post, ha ribadito di aver “revocato il mandato sui veicoli elettrici che obbligava tutti ad acquistare auto elettriche che nessun altro voleva” per cui Musk “è semplicemente impazzito”. Non si è fatta attendere la risposta di Musk: “Alla luce della dichiarazione del Presidente Trump sulla cancellazione dei miei contratti governativi, SpaceX inizierà immediatamente a disattivare la sua navicella spaziale Dragon”.Il patron di Tesla sostrendo l’impeachment di Trump ha aggiunto anche che “i dazi causeranno una recessione nella seconda metà del 2025”.Intanto, il titolo Tesla a Wall Street ha chiuso con un tonfo del 14%, perdendo in una sola seduta circa 150 miliardi di dollari di capitalizzazione, la più grande nella storia della società.Ora pare che si stia lavorando per ricucire ma due ego di tale portata erano destinati a scontrarsi.