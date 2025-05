Trovato accordo Cina-Usa: pausa di 90 giorni e dazi giù del 115%

Ginevra, 12 mag. (askanews) – Il fine settimana di colloqui fra Stati Uniti e Cina a Ginevra incentrati sulla guerra commerciale fra i due Paesi è stato proficuo: è stato trovato un accordo per una parziale sospensione dei dazi.”Abbiamo raggiunto un accordo su una pausa di 90 giorni e abbiamo sostanzialmente abbassato i livelli tariffari. Entrambe le parti abbasseranno i dazi del 115%”, ha spiegato il segretario del tesoro Usa Scott Bessent. Una decisione che mette fine, per il momento, al rialzo incontrollato dei dazi fra Washingtone e Pechino, scatenato dalla politica commerciale intrapresa dall’amministrazione Trump e di cui la Cina è stata la vittima principale, seppur non l’unica, subendo le percentuali più pesanti.I due Paesi hanno deciso anche di istituire un meccanismo per proseguire i colloqui su questioni commerciali ed economiche, facendo trasparire l’intenzione di lavorare per distendere i rapporti, almeno dal punto di vista commerciale.