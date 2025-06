Trump: attaccare Iran? Potrei farlo, potrei non farlo, nessuno lo sa

Washington, 18 giu. (askanews) – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump lascia in sospeso la questione se si unirà o meno agli attacchi israeliani contro l’Iran, affermando che Teheran si è rivolta a lui per avviare dei negoziati. “Potrei farlo, potrei non farlo. Voglio dire, nessuno sa cosa farò”, dice Trump ai giornalisti mentre supervisiona l’installazione di una nuova asta portabandiera alla Casa Bianca. “Voglio dire, non sapete nemmeno se lo farò. Non lo sapete, potrei farlo. Potrei non farlo. Intendo dire, nessuno sa cosa farò. Posso dirvi questo: l’Iran ha un sacco di problemi e vogliono negoziare. E ho detto: ‘Perché non avete negoziato con me prima di tutta questa morte e distruzione? Perché non avete negoziato?’ Ho detto alla gente: ‘Perché non avete negoziato con me due settimane fa? Avreste potuto farcela. Avreste avuto un Paese’. È molto triste vedere tutto questo”.