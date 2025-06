Trump: buon incontro con Zelensky, vorrebbe vedere fine della guerra

L’Aia, 25 giu. (askanews) – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha parlato di un “buon incontro” con il suo omologo ucraino Volodymyr Zelensky, con il quale ha parlato al termine del vertice della Nato all’Aia.”Abbiamo avuto momenti difficili a volte, ma lui (Zelensky) non avrebbe potuto essere più gentile”, ha detto Trump in conferenza stampa, riferendosi al suo alterco con il capo di Stato ucraino a febbraio scorso nello Studio Ovale della Casa Bianca. “Non avrebbe potuto essere più gentile in realtà – ha rimarcato – ho dedotto dall’incontro che gli piacerebbe vedere una fine”, riferendosi al conflitto in Ucraina.