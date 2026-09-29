Abbonati
29/09/2026
11:07
legge elettorale campo largo Guerra in Ucraina Iran gaza
Redazione

Trump: con Xi non abbiamo discusso della vendita di armi americane

Google Aggiungi La Notizia come Fonte preferita X Segui La Notizia su X Instagram Segui La Notizia su Instagram

Milano, 28 set. (askanews) – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato di non aver discusso della vendita di equipaggiamento militare con il suo omologo cinese, Xi Jinping.Domenica scorsa l’ambasciatore statunitense in Cina, David Perdue, aveva riferito a Fox News che Trump aveva suggerito a Xi di acquistare armi americane.Trump ha tuttavia descritto il suo recente incontro con il presidente cinese Xi Jinping come rispettoso ed eccellente: “Abbiamo avuto un ottimo incontro con il presidente Xi. Direi… su una scala da zero a 10, darei un 12. Molto rispettoso, molto buono, un incontro eccellente”, ha detto Trump ai giornalisti.

Leggi anche