Dopo Eni e IP, anche Q8 Italia fissa un prezzo massimo per i carburanti. La misura di Q8 Italia durerà 30 giorni e inizierà il 1° ottobre. A darne notizia è stata la stessa azienda, secondo cui “in un contesto caratterizzato da rilevanti crisi geopolitiche e da significative tensioni sui prezzi dei carburanti, Q8 Italia, accogliendo l’invito del governo italiano, applicherà un price cap sulla benzina e sul gasolio, confermando il proprio impegno a sostegno dei consumatori”.

“Il price cap avrà durata di 30 giorni a partire dal 1° ottobre ed è volto a generare benefici tangibili per gli automobilisti. Il tetto massimo dei prezzi si applicherà con un approccio modulare, coerente con le diverse realtà che compongono il sistema di distribuzione dell’azienda. Q8 Italia supporterà opportunamente i gestori e i partner per garantire la sostenibilità economica dell’intera filiera”, si legge nel comunicato.

“Una decisione coerente con il comportamento responsabile concretamente adottato dall’azienda anche negli ultimi mesi – prosegue la nota –, orientato alla tutela dei consumatori e al mantenimento della propria competitività”.

“In un momento particolarmente delicato per il sistema energetico, caratterizzato da un’imprevedibile volatilità del mercato internazionale, e per i consumatori, Q8 Italia rinnova, quindi, il proprio impegno a fare la propria parte, coniugando attenzione ai prezzi, investimenti industriali, innovazione e responsabilità sociale”, conclude la nota.