Trump: “Da Putin un sacco di st*****te sull’Ucraina”

Washington, 8 lug. (askanews) – Da Vladimir Putin “un sacco di st*****te” sull’Ucraina. E’ l’ultima intemperanza verbale del presidente americano Donald Trump su questioni di guerra, dopo che un paio di settimane fa aveva sostenuto che Iran e Israele “hanno combattuto così a lungo e così duramente che non sanno che c***o stanno facendo”.”È una guerra che non avrebbe mai dovuto esserci, e molte persone stanno morendo, e dovrebbe finire, e non so, Putin ci sta tirando addosso un sacco di st*****te, se volete sapere la verità. È sempre molto gentile, ma alla fine non ha alcun senso”, ha detto Trump rispondendo alle domande dei giornalisti a Washington.