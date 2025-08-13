Trump in Alaska il 15 mattina, le novità sul vertice con Putin

Washington, 13 ago. (askanews) – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump arriverà in Alaska direttamente il 15 mattina per il vertice con Vladimir Putin, ha annunciato la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt. Secondo la Cnn si terrà nella base militare di Elmendorf-Richardson, nei pressi di Anchorage.L’agenda dell’incontro comprende sia le relazioni bilaterali con la Russia che la crisi ucraina: l’obbiettivo di Trump – ha spiegato la portavoce – è capire meglio “in che modo porre fine alla guerra, sottolineando come al vertice sarà presente solo una delle parti in conflitto”.”Il presidente ha accettato questo incontro su richiesta del presidente Putin, e l’obiettivo di questo incontro per il presidente è quello di uscirne con una migliore comprensione di come possiamo porre fine a questa guerra”, ha dichiarato Leavitt, definendo il summit un “esercizio di ascolto” per Trump.Il vertice di Ferragosto in programma ad Anchorage, in Alaska, dovrebbe consistere in una conversazione faccia a faccia, senza la partecipazione di altri consiglieri, ha fatto sapere la Casa Bianca.Zelensky, che è stato escluso, ha espresso preoccupazione per il fatto che la Russia avanzerà richieste intransigenti e che Trump elaborerà un accordo che vedrà l’Ucraina cedere ampie porzioni di territorio. Intanto, parteciperà con altri leader Ue al videocollegamento con Trump prima che incontri Putin.