Trump invita il Papa a Washington con una lettera consegnata da Vance

Roma, 19 mag. (askanews) – Donald Trump ha invitato Leone XIV alla Casa Bianca in una lettera che il suo vicepresidente J.D. Vance ha consegnato personalmente lunedì al nuovo papa americano. “È stato un buon incontro, un incontro produttivo”, ha detto la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, durante una conferenza stampa sull’incontro tra J.D. Vance e il pontefice, aggiungendo che Donald Trump spera di vedere Leone XIV a Washington “non appena possibile”. “A quanto ho capito, è stato un buon incontro, un incontro produttivo. E siamo grati che il vicepresidente lo abbia fatto, e che sia anche andato alla prima messa del Papa a Roma. Ho anche ricevuto un aggiornamento: il vicepresidente ha consegnato al Papa una lettera del presidente e della First Lady, in cui esprimono i loro più sentiti auguri e lo invitano alla Casa Bianca il prima possibile”.