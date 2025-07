Trump: se il Doge guarderà a Musk risparmieremo una fortuna

Milano, 1 lug. (askanews) – “Se il Doge prende in considerazione Musk, risparmieremo una fortuna”. Lo ha affermato Donald Trump ai giornalisti, suggerendo ancora una volta al Dipartimento per l’Efficienza Energetica di dare un’occhiata al suo ex consigliere di punta, Elon Musk, che ha recentemente criticato il disegno di legge di bilancio di Trump. “Non credo che dovrebbe giocare a questo gioco con me”, ha aggiunto Trump al suo arrivo in Florida.