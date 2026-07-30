Ucraina, notte di missili: otto morti e allarme in Polonia

Kiev, 30 lug. (askanews) – La notte di Kiev passa ancora sottoterra. Famiglie, anziani e bambini scendono nelle stazioni della metropolitana con coperte, libri e materassini, mentre sulla capitale suonano gli allarmi.”Di solito andiamo nel parcheggio sotterraneo vicino a casa, ma oggi siamo così in ansia che abbiamo deciso di scendere ancora più in profondità, perché a volte i missili colpiscono anche i parcheggi – dice Natalia Kukuyashna, contabile – Ci andiamo quasi ogni notte, perché abbiamo paura degli attacchi”.Il bombardamento russo ha investito ieri notte Kiev e numerose regioni ucraine con oltre 70 missili e più di 280 droni, secondo il presidente Volodymyr Zelensky. Almeno otto persone sono morte, fra loro tre bambini. Mosca sostiene di avere colpito aeroporti militari, industrie della difesa e centri logistici.Nella stessa notte droni ucraini hanno raggiunto anche il territorio russo. Nella regione di Krasnodar quattro persone sono rimaste ferite e un incendio è scoppiato nel perimetro di un’azienda, secondo le autorità locali.Durante l’attacco è stato violato anche lo spazio aereo polacco. Il premier Donald Tusk ha convocato una riunione con il ministro della Difesa e i servizi competenti. Nella regione di Lublino sono stati trovati un cratere e i rottami di un oggetto ancora da identificare. Kiev sostiene che si trattasse di un missile da crociera russo Kh-101.