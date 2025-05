Ucraina, Zelensky: Mosca trascina la guerra. Importante l’impegno Usa

Kiev, 21 mag. (askanews) – “È importante che l’America rimanga impegnata nel processo per arrivare alla pace. È l’America che la Russia teme, ed è l’influenza americana che può salvare molte vite, se usata come leva per convincere Putin a porre fine alla guerra”: lo ha sottolineato il presidente ucraino, Volodymr Zelensky, nel suo discorso serale, riferendo dei colloqui avuti con i leader di Finlandia, Italia, Germania, Norvegia e con la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.”La diplomazia è più forte quando siamo uniti. Stiamo discutendo con i nostri partner i dettagli e le idee emersi dalla conversazione di ieri con il presidente Trump”, ha spiegato Zelensky, precisando: “Stiamo discutendo con i nostri partner dei futuri incontri con i russi: negoziati diretti a cui l’Ucraina è pienamente pronta, in qualsiasi formato che dia risultati”.Per il presidente ucraino “è Mosca che sta trascinando la guerra”. “Abbiamo discusso con Ursula von der Leyen i prossimi passi delle sanzioni, i passi dell’Europa” ha aggiunto.