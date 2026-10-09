Ue-Cina, intesa per tagliare della metà l’export di auto ibride cinesi

Pechino, 9 ott. (askanews) – L’Unione europea e la Cina hanno raggiunto un’intesa per ridurre le esportazioni di automobili ibride e ibride plug-in cinesi verso il mercato europeo. Lo ha annunciato a Pechino il commissario europeo al Commercio, Maros Sefcovic, spiegando che l’accordo apre la possibilità di un taglio superiore al 50%. L’intesa arriva dopo tre mesi di negoziati, mentre le importazioni europee di auto ibride cinesi sono aumentate dell’86% nell’ultimo anno. I dettagli dell’accordo non sono ancora stati resi noti e dovranno essere esaminati dai leader europei. Il confronto tra Bruxelles e Pechino riguarda anche i dazi sulle auto elettriche e le esportazioni cinesi di terre rare, fondamentali per l’industria europea.”Negli ultimi tre mesi – afferma Sefcovic – abbiamo lavorato intensamente a tutti i livelli. Ci siamo concentrati su priorità chiare e risultati misurabili, come prova concreta della fattibilità di questo approccio. Ecco che cosa ha prodotto finora questo impegno. Innanzitutto, abbiamo raggiunto un’intesa comune per moderare le esportazioni cinesi di veicoli ibridi e ibridi plug-in verso l’Unione europea. Questo apre la prospettiva di ridurre le esportazioni cinesi di oltre la metà”.