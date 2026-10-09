Sondaggi politici, continua il tracollo del Pd mentre risalgono i 5 Stelle

La prima Supermedia dei sondaggi dopo l’approvazione della legge elettorale fornisce un quadro che assume un certo peso, ora che le regole del gioco sono state fissate (salvo diverso parere della Consulta). La media delle rilevazioni effettuata da YouTrend per Agi evidenzia poche ma sostanziali novità, che non riescono comunque a cambiare gli equilibri a livello di coalizioni.

Il primo elemento riguarda il dato di Fratelli d’Italia, che torna a crescere e aumenta il proprio vantaggio sul Pd. E proprio il dato dei dem è l’altro interessante, perché è netto il calo per il partito guidato da Elly Schlein: ha perso lo 0,8% dei consensi in due settimane e si attesta ora sulla soglia del 20%. Una cifra che rappresenta un campanello d’allarme perché vorrebbe dire conquistare, alle Politiche, più o meno gli stessi consensi delle ultime due, deludenti, tornate.

Sondaggi elettorali, Fratelli d’Italia recupera mentre il Pd crolla

Dopo settimane difficili, l’emorragia di voti di Fratelli d’Italia sembra essersi interrotta: il partito di Giorgia Meloni guadagna lo 0,3% nelle ultime due settimane e rafforza il suo primato con il 27,3%. Nettamente più indietro il Pd, che perdendo quasi un punto percentuale si ferma al 20%. Terzo posto consolidato dal Movimento 5 Stelle, che guadagna lo 0,2% e si attesta al 12,8%.

Un’altra novità è rappresentata da Futuro Nazionale, che ferma la sua corsa e, anzi, indietreggia dopo mesi di continua ascesa: il movimento di Roberto Vannacci si attesta al 7,6%, in calo di due decimi di punto. Lieve discesa anche per Forza Italia (-0,1%) al 7,3%, mentre guadagna lo 0,1% Verdi e Sinistra, attualmente al 6,6%. Stabile la Lega al 5,6% mentre Azione perde lo 0,2% e si ferma al 3,2%. In crescita Italia Viva al 2,3% e +Europa all’1,7% mentre Noi Moderati è stabile all’1,1%.

Il campo largo resta in vantaggio sul centrodestra

La Supermedia dei sondaggi prende in considerazione anche le coalizioni che sembrano più probabili in vista delle prossime elezioni Politiche. In testa ci sarebbe il campo largo, nonostante un calo dello 0,3%: il fronte progressista si attesta al 43,3% dei voti. Quanto basta per ottenere il premio di maggioranza fissato al 42% dalla legge elettorale appena approvata.

Il centrodestra sarebbe staccato più di due punti: la colazione oggi al governo guadagna un decimo di punto ma non va oltre il 41,2%. Futuro Nazionale, in questo scenario, sarebbe la terza forza con il 7,6% dei voti. Più indietro una eventuale coalizione di centro, stimata al 4,7% dei voti.