Sondaggi politici, il campo largo nettamente avanti ma cambiano gli equilibri: il Pd scende, M5s e Avs salgono

Il fronte progressista è nettamente avanti nei sondaggi sul centrodestra. La rilevazione di Cluster17 per il Fatto Quotidiano evidenzia non solo il buon margine di cui gode oggi il campo largo, ma anche il cambio degli equilibri all’interno della coalizione. Perché, se il Pd resta il primo partito a sinistra, non può di certo dire – come ha fatto Elly Schlein – di aver il doppio dei voti degli alleati, anzi.

Soffre intanto il centrodestra, che senza Vannacci è ben al di sotto del 40%. La Lega è sempre più in crisi, mentre Futuro Nazionale continua a salire oltre il 9%. Il campo largo raccoglie voti soprattutto tra i giovani, ma sono molto interessanti anche i dati del sondaggio riguardanti le fasce di reddito e il titolo di studio. Entriamo nel dettaglio.

Sondaggi elettorali, cosa succede a destra e nel campo largo

Fratelli d’Italia resta il primo partito con il 25,9% dei voti, comunque molto al di sotto del dato di qualche mese fa, quando viaggiava sopra il 30%. Restando nel centrodestra, troviamo Forza Italia al 7% e la Lega sempre più in affanno al 4,5%. Più indietro, all’1,3%, Noi Moderati. Così, complessivamente, il centrodestra si ferma al 38,7%.

Ben diverso il discorso nel campo largo, che vede ancora il Pd come primo partito, ma in netto calo al 19,1%: il risultato più basso dalle Europee e sul livello di inizia legislatura. Ad avanzare è invece il Movimento 5 Stelle, attualmente al 13,6%. Bene anche Avs, che ora è al 7,5% s supera pure Forza Italia. Nella coalizione rientra anche il 2% di +Europa così come il 2% di Italia Viva. In totale, il fronte progressista otterrebbe il 44,2% dei consensi, con una vittoria netta anche con la nuova legge elettorale.

Uno dei dati più interessanti, sottolineati dal fatto, è che non è vero che Elly Schlein avrebbe, come detto da lei stessa, il doppio dei voti dei suoi alleanti. Anzi, 5 Stelle e Avs insieme avrebbero un peso maggiore del Pd. La rilevazione evidenzia poi un dato sempre più alto per Futuro Nazionale di Roberto Vannacci, stimato al 9,2%. Bene anche Azione al 4,5%.

Il bacino elettorale di Futuro Nazionale, stando ai flussi di voti, arriva soprattutto dalla Lega: il 48% di chi ha votato il Carroccio alle Europee due anni fa, oggi voterebbe Vannacci. Una percentuale che scende a un comunque rilevante 14% tra gli elettori di Fratelli d’Italia. Gli elettori 5 Stelle non cambiano idea, mentre il Pd perde circa il 30% di voti, che si disperdono verso Avs, M5s e Azione.

L’analisi del voto per fasce d’età, reddito e titolo di studio

Il fronte progressista raccoglie più voti tra i giovani: il 53% della fascia 18-34 anni lo voterebbe, contro il 26% del centrodestra. Tra i giovani va bene anche Vannacci, all’11%. Sopra i 65 anni prevale, invece, Fratelli d’Italia con il 28%.

Interessante anche il dato per fasce di reddito: quelle più basse votano soprattutto 5 Stelle e Fratelli d’Italia. Per chi guadagna meno di mille euro si ha una netta prevalenza di questi due partiti, entrambi al 30%. Il partito di Giorgia Meloni ottiene comunque percentuali alte in quasi tutte le classi di reddito, con un calo solo sopra i 5mila euro al mese (18% dei voti). Fascia in cui il Pd è primo con il 19%.

Tra gli operai prevale il voto per Fratelli d’Italia (33%), con il Pd più sotto (18%) insieme ai 5 Stelle (14%). Il Pd raccoglie più voti tra gli impiegati e le professioni intermedie, mentre Vannacci raggiunge addirittura il 42% tra i lavoratori autonomi. Futuro Nazionale raccoglie più consensi tra gli uomini (12%) che tra le donne (6%). Per quanto riguarda il livello d’istruzione, Fratelli d’Italia ha il 23% tra i laureati, mentre il Pd ha il 24% tra chi ha un dottorato e i 5 Stelle sono primi tra i livelli di istruzione più bassi, con il 45% dei consensi.