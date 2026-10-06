Sondaggi politici, per la prima volta Vannacci in calo: dopo mesi di crescita, Futuro Nazionale arretra

Inversione di tendenza per Futuro Nazionale. Gli ultimi sondaggi mostrano, dopo mesi di crescita, una retromarcia per il movimento di Roberto Vannacci, che perde consensi nella rilevazione di Swg per il TgLa7. Ad approfittarne è Fratelli d’Italia, che guadagna nuovamente voti, forse provenienti in parte proprio da Futuro Nazionale.

A invertire la rotta, dopo settimane complicate, è anche il Pd: i dem risalgono leggermente, ma restano comunque al di sotto del 21%. E inverte la tendenza, che in questo caso finora era positiva, il Movimento 5 Stelle, stavolta in calo. Risale invece Forza Italia. Entriamo nel dettaglio del sondaggio di Swg.

Sondaggi elettorali, cresce Fratelli d’Italia e scende Futuro Nazionale

Fratelli d’Italia è il partito che guadagna più consensi nell’ultima settimana: con lo 0,3% in più in sette giorni si attesta al 27,7%, sempre più in testa. Ora il vantaggio sul Pd è di sette punti, con i dem in crescita dello 0,1% al 20,7%. Si ferma invece la corsa del Movimento 5 Stelle: con un calo dello 0,2% non va oltre il 12,6%.

Restano però lontani gli altri partiti, a cominciare da Futuro Nazionale che cede due decimi di punto e torna al di sotto dell’8%, esattamente al 7,8%. Recupera invece due decimi di punto Forza Italia, ora al 7,1%. Avs è stabile al 6,6% mentre la Lega guadagna lo 0,1% e si attesta al 5,2%. Successivamente troviamo Azione, che perde lo 0,1% e si attesta al 3,1%. Stesso calo registrato anche per Italia Viva, ora al 2,3%, e per +Europa, all’1,6%. Noi Moderati e Avanti Psi sono invece stabili all’1%, così come le altre liste al 3,3%. Sale, infine, di tre punti percentuali la quota di chi non si esprime: è pari al 29%.